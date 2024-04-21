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Минай – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Главный аутсайдер сезона будет принимать пятую команду, которая в весенней части сезона выступает достаточно мощно. Львовяне за шесть матчей проиграли только один – донецкому "Шахтеру". Подопечные Любеновича не потеряли шансы побороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов. Отметим, что за всю историю "Минай" еще ни разу не побеждал "Рух".
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Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Минай" - "Рух" состоится в понедельник, 22 апреля 2024 года, в 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
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