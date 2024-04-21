Минай – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Главный аутсайдер сезона будет принимать пятую команду, которая в весенней части сезона выступает достаточно мощно. Львовяне за шесть матчей проиграли только один – донецкому "Шахтеру". Подопечные Любеновича не потеряли шансы побороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов. Отметим, что за всю историю "Минай" еще ни разу не побеждал "Рух".

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Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Минай" - "Рух" состоится в понедельник, 22 апреля 2024 года, в 13:00.

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