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Максимов снова нервничал. Днепр-1 пропустил от Вереса из-за ошибки в защите

Премьер-лига

Команда из Ровно вышла вперед

Максимов снова нервничал. Днепр-1 пропустил от Вереса из-за ошибки в защите

Фото: НК Верес

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В Ровно продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Днепром-1". Счет в игре открыла команда Олега Шандрука – постарался Дахновский.

Примечательно, что гол "Вереса" случился из-за ошибки футболистов "Днепра-1" в защите. Максимов снова нервничал.

Отметим, что после прошлого матча, когда "Днепр-1" упустил победу над МХ1925 на последних минутах, тренер даже не пришел на общение с прессой.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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