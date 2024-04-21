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Максимов снова нервничал. Днепр-1 пропустил от Вереса из-за ошибки в защите
Команда из Ровно вышла вперед
Фото: НК Верес
В Ровно продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Днепром-1". Счет в игре открыла команда Олега Шандрука – постарался Дахновский.
Примечательно, что гол "Вереса" случился из-за ошибки футболистов "Днепра-1" в защите. Максимов снова нервничал.
Отметим, что после прошлого матча, когда "Днепр-1" упустил победу над МХ1925 на последних минутах, тренер даже не пришел на общение с прессой.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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