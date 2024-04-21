Максимов снова нервничал. Днепр-1 пропустил от Вереса из-за ошибки в защите

В Ровно продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Днепром-1". Счет в игре открыла команда Олега Шандрука – постарался Дахновский.

Примечательно, что гол "Вереса" случился из-за ошибки футболистов "Днепра-1" в защите. Максимов снова нервничал.

Отметим, что после прошлого матча, когда "Днепр-1" упустил победу над МХ1925 на последних минутах, тренер даже не пришел на общение с прессой.