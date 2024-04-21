  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат

Премьер-лига

Команда ментально готова к матчу 25 тура УПЛ

Пушич: Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился своими ожиданиями от грядущего матча против "Зари".

"Мы ждем такой же игры. Я говорил во время зимнего перерыва о том, что это тяжелое соревнование, сложный чемпионат. Все команды организованы, много работают, хорошо контратакуют. Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат. Сейчас мы это сделали. Надеюсь, что так будет и в следующем матче.

Важно и в дальнейшем выигрывать в этом турнире, который очень сложный, чтобы иметь привычку побеждать и иметь соответствующий настрой. Это то, что я требую от команды. Победы дают много очков, мы играем ради них и они нам необходимы. Была команда, с которой я победил в более чем 15 матчах, мы такого еще не достигли, но дело не в этом. Для меня это не важно.

Я продолжаю говорить своей команде, что вся суть заключается в том, чтобы идти от матча к матчу. В каждой встрече ты должен быть на самом высоком уровне, чтобы достичь результата. Для нас всех это очень важно", — сказал Пушич.

Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" состоится в понедельник, 22 апреля.

По теме
yellow-arrow
Шабанов: В первом круге мы смогли сыграть с Динамо практически на равных
yellow-arrow
Максимов снова нервничал. Днепр-1 пропустил от Вереса из-за ошибки в защите
yellow-arrow
Милевский: Хочу стать чемпионом с "Динамо" уже не как игрок, а как работник клуба
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости