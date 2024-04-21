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Пушич: Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат
Команда ментально готова к матчу 25 тура УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился своими ожиданиями от грядущего матча против "Зари".
"Мы ждем такой же игры. Я говорил во время зимнего перерыва о том, что это тяжелое соревнование, сложный чемпионат. Все команды организованы, много работают, хорошо контратакуют. Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат. Сейчас мы это сделали. Надеюсь, что так будет и в следующем матче.
Важно и в дальнейшем выигрывать в этом турнире, который очень сложный, чтобы иметь привычку побеждать и иметь соответствующий настрой. Это то, что я требую от команды. Победы дают много очков, мы играем ради них и они нам необходимы. Была команда, с которой я победил в более чем 15 матчах, мы такого еще не достигли, но дело не в этом. Для меня это не важно.
Я продолжаю говорить своей команде, что вся суть заключается в том, чтобы идти от матча к матчу. В каждой встрече ты должен быть на самом высоком уровне, чтобы достичь результата. Для нас всех это очень важно", — сказал Пушич.
Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" состоится в понедельник, 22 апреля.
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