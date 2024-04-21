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Беляев сегодня сыграет. Известны стартовые составы Александрия – ЛНЗ
Начало в 15:30
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Сегодня в 15:30 в рамках 25-го тура УПЛ "Александрия" сыграет против "ЛНЗ".
Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.
"Александрия": Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Белошевский, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко.
"ЛНЗ": Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бойко, Норенков, Тилль, Наумец, Пасич, Хобленко.
Напомним, на данный момент команды занимают 12-е ("Александрия") и 9-е ("ЛНЗ") место в турнирной таблице. Сайт UA-Футбол проведет видео трансляцию матча этого матча.
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