УПЛ. Александрия – ЛНЗ 1:2. Безответственная игра легионеров команды Ротаня

Встреча двух неуступчивых коллективов ожидала болельщиков в Александрии. Понижение в классе командам не угрожало, но это не означало, что у них не было мотивации на эту игру. Подопечные Руслана Ротаня много проблем создают сами себе и поэтому четыре тура подряд не могли выиграть. ЛНЗ в понедельник прервал свою безвыигрышную серию, но к игре команды остается немало вопросов.

По сравнению с матчем против "Динамо" Руслан Ротань сделал три замены. С первых минут мы сегодня не увидели Шулянского, Логинова и Михайленко. В стартовый состав ЛНЗ вернулся капитан Виталий Бойко, а вот Бар остался в запасе.

В начале встречи никто не хотел рисковать. Не прошло и 15 минут, как Олегу Дулубу пришлось проводить вынужденную замену. Вместо травмированного Норенкова вышел Александр Насонов.

Борьбы в центре поля хватало, но, безусловно, хотелось видеть больше конструктива. На 16-й минуте помог забить хозяевам стандарт. После подачи с углового удар Кампоса заблокировал защитник, но первым на мяче оказался Копына, расстрелявший ворота – 1:0.

В позиционном футболе обе команды откровенно не впечатляли. Ошибки в центре поля не позволяли быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Подопечные Ротаня пытались больше играть вертикально, и это создавало немало проблем для защитников ЛНЗ. Футболисты "Александрии" высоко прессинговали, и за счет этого они заставляли соперников ошибаться.

В компенсированное к первому тайму время хозяева сами себе привезли проблемы. Кампос ошибся на собственной половине поля и мяч оказался у Наумца, который из пределов штрафной пробил мимо Шевченко – 1:1. Гости сами ничего не могли создать, но соперники им помогли.

Второй тайм начался с большим количеством борьбы, но без моментов. В середине второй половины встречи Кучеренко спас гостей от пропущенного гола. После передачи Кулакова в верхний угол пробивал Калитвинцев, но голкипер ЛНЗ продемонстрировал свое мастерство. Через несколько минут в перекладину попал Ковалец. Непростые минуты для подопечных Дулуба, но они выстояли.

У черкасского коллектива можно вспомнить удар Пасича, но попасть в створ ворот он не смог. Следует отдать должное обеим командам, которые не играли на ничью, а пытались забить победный мяч. Александрийцы больше контролировали мяч, но быстрые атаки гостей тоже были опасны. Шикарная возможность вывести свою команду вперед была у Соареса, но его удар парировал Шевченко.

На 82-й минуте что-то ударило в голову Безерри и он отдал прямо на Соареса, который хладнокровно реализовал выход один на один – 1:2. Безответственная игра легионеров "Александрии". В итоге, вторая подряд победа ЛНЗ.

Vbet лига. 25-й тур

"Александрия" - ЛНЗ 1:2

Голы: Копына (16) - Наумец (45+1), Соарес (82)

"Александрия": Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Белошевский (Скорко, 67), Беляев (Безерра, 67), Мартынюк, Калюжный (Костишин, 87), Кампос, Копына, Михайленко

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бойко (Рыбалка, 69), Норенков (Насонов, 12), Тилль (Бар, 46), Наумец (Соарес, 57), Пасич, Хобленко (Молло, 46)