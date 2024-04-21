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Мирча Луческу будет присутствовать во время игре киевского Динамо против Полесья

Премьер-лига

Причина неизвестна

Мирча Луческу будет присутствовать во время игре киевского Динамо против Полесья

fcdynamo.com

Новина українською

Мирча Луческу будет присутствовать на сегодняшнем матче "Динамо Киев" – "Полесье", сообщает Динамо Киев Inside

По имеющейся информации, на сегодняшнем матче "Динамо Киев" - "Полесье" ожидается дружеский визит предыдущего руководителя киевлян Мирчи Луческу.

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Напомним, в ноябре 2023 румынский специалист объявил, что покидает пост главного тренера киевского "Динамо".

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Мирча Луческу Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Динамо Киев Inside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.04.2024 в 16:09
Майбутній тренер полісся?
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
21.04.2024 в 16:09
Майбутній тренер полісся?
Ответить
0
0

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