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Мирча Луческу будет присутствовать во время игре киевского Динамо против Полесья
Причина неизвестна
fcdynamo.com
Мирча Луческу будет присутствовать на сегодняшнем матче "Динамо Киев" – "Полесье", сообщает Динамо Киев Inside
По имеющейся информации, на сегодняшнем матче "Динамо Киев" - "Полесье" ожидается дружеский визит предыдущего руководителя киевлян Мирчи Луческу.
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Напомним, в ноябре 2023 румынский специалист объявил, что покидает пост главного тренера киевского "Динамо".
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Источник:Динамо Киев Inside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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21.04.2024 в 16:09
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