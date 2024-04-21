"На мой взгляд, ничья сегодня – закономерный результат": Юрий Максимов - о матче против Вереса

Сегодня в рамках 25-го тура УПЛ. "Днепр-1" сыграл против "Вереса", 1:1. Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал ничью.

Ничья в Ровно - это для вас положительный результат?

Нет, мы настраивались на победу. Вообще, мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать.

Прокомментируйте замену Танчика в первом тайме. Для вас уже становятся традицией такие быстрые замены.

Парень не вошел в игру и надо было что-то делать.

Для команды это уже третья ничья подряд. Как это прокомментируете?

В зимний перерыв нас покинуло много ребят - шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент. У нас был трансферный бан, все это было тяжело и мы понимали, что 13-ю футболистами мы не потянем чемпионат. Так что все было закономерно, это мое мнение. В футбол играют даже не 20 футболистов.

Сегодня кто-то был ближе к победе или ничья закономерна?

На мой взгляд, ничья сегодня - закономерный результат.