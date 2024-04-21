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"На мой взгляд, ничья сегодня – закономерный результат": Юрий Максимов - о матче против Вереса
Подвел итог гостевого матча
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Сегодня в рамках 25-го тура УПЛ. "Днепр-1" сыграл против "Вереса", 1:1. Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал ничью.
Ничья в Ровно - это для вас положительный результат?
Нет, мы настраивались на победу. Вообще, мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать.
Прокомментируйте замену Танчика в первом тайме. Для вас уже становятся традицией такие быстрые замены.
Парень не вошел в игру и надо было что-то делать.
Для команды это уже третья ничья подряд. Как это прокомментируете?
В зимний перерыв нас покинуло много ребят - шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент. У нас был трансферный бан, все это было тяжело и мы понимали, что 13-ю футболистами мы не потянем чемпионат. Так что все было закономерно, это мое мнение. В футбол играют даже не 20 футболистов.
Сегодня кто-то был ближе к победе или ничья закономерна?
На мой взгляд, ничья сегодня - закономерный результат.
Напомним, после этого матча "Днепр-1" занимает 4-е место в чемпионате Украины. В следующем туре они сыграют против киевского "Динамо".
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