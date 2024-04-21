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Динамо – Полесье: стартовые составы на матч
В столице пройдет центральный поединок 25-го тура
Фото: ФК Динамо Київ
Подопечные Александра Шовковского попытаются взять реванш после поражения в первом круге. Тренеры команд определились с исполнителями, которые начнут игру на поле с первых минут.
- Стартовый состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
- Стартовый состав "Полесье": Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер
Столичный клуб занимает вторую позицию (51 пункт), а житомирские "вовки" замыкают топ-6 (39 баллов).
Старт встречи в 18.00. UA-футбол проведет
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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