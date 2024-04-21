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Динамо – Полесье: стартовые составы на матч

Премьер-лига

В столице пройдет центральный поединок 25-го тура

Динамо – Полесье: стартовые составы на матч

Фото: ФК Динамо Київ

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Подопечные Александра Шовковского попытаются взять реванш после поражения в первом круге. Тренеры команд определились с исполнителями, которые начнут игру на поле с первых минут.

  • Стартовый состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
  • Стартовый состав "Полесье": Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер

Столичный клуб занимает вторую позицию (51 пункт), а житомирские "вовки" замыкают топ-6 (39 баллов).

Старт встречи в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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