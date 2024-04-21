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Все желающие не смогли купить билеты на матч Динамо — Полесье
К сожалению, из-за лимитов посещаемости не все болельщики попадут на стадион
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор, неизвестен
В центральном матче 25-го тура столичный клуб будет принимать житомирских "волков". В первом круге киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, а после перерыва Буяльский оформил дубль и вывел гостей вперед. Но гол+пас Козака принес волевую победу "Полесья" (3:2).
Теперь подопечные Шовковского настроены на реванш, а "зелено-желтым" нужно исправлять ситуацию после ряда неудачных игр весной. Команда рискует остаться без путевки в еврокубки, хотя первую часть сезона провела среди лидеров.
Военная администрация разрешила "Динамо" продавать не более 1800 билетов на домашние встречи. Все они были реализованы минимум за сутки до начала игры.
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