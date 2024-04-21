  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Все желающие не смогли купить билеты на матч Динамо — Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все желающие не смогли купить билеты на матч Динамо — Полесье

Премьер-лига

К сожалению, из-за лимитов посещаемости не все болельщики попадут на стадион

Все желающие не смогли купить билеты на матч Динамо — Полесье

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор, неизвестен

Новина українською

В центральном матче 25-го тура столичный клуб будет принимать житомирских "волков". В первом круге киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, а после перерыва Буяльский оформил дубль и вывел гостей вперед. Но гол+пас Козака принес волевую победу "Полесья" (3:2).

Читайте также: "Я бы выделил Артема Козака": Дубинчак - о Полесье

Теперь подопечные Шовковского настроены на реванш, а "зелено-желтым" нужно исправлять ситуацию после ряда неудачных игр весной. Команда рискует остаться без путевки в еврокубки, хотя первую часть сезона провела среди лидеров.

Военная администрация разрешила "Динамо" продавать не более 1800 билетов на домашние встречи. Все они были реализованы минимум за сутки до начала игры.

По теме
yellow-arrow
Динамо Киев - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024
yellow-arrow
УПЛ. Александрия – ЛНЗ 1:2. Безответственная игра легионеров команды Ротаня
Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости