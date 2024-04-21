Все желающие не смогли купить билеты на матч Динамо — Полесье

В центральном матче 25-го тура столичный клуб будет принимать житомирских "волков". В первом круге киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, а после перерыва Буяльский оформил дубль и вывел гостей вперед. Но гол+пас Козака принес волевую победу "Полесья" (3:2).

Теперь подопечные Шовковского настроены на реванш, а "зелено-желтым" нужно исправлять ситуацию после ряда неудачных игр весной. Команда рискует остаться без путевки в еврокубки, хотя первую часть сезона провела среди лидеров.

Военная администрация разрешила "Динамо" продавать не более 1800 билетов на домашние встречи. Все они были реализованы минимум за сутки до начала игры.