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Металлист 1925 - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Металлист 1925 - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

В понедельник украинских болельщиков ожидает очередная битва аутсайдеров. На этот раз команда Виктора Скрипника будет принимать подопечных Валерия Иващенко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Пивовары" и харьковчане идут на дне турнирной таблицы. Команды отделяет всего два зачетных балла. "Металлист 1925" и "Оболонь" в двух своих последних матчах расписали две ничьи и давно не побеждали. Поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной для нейтрального зрителя.

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Металлист 1925" - "Оболонь" состоится в понедельник, 22-го апреля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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