Металлист 1925 - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник украинских болельщиков ожидает очередная битва аутсайдеров. На этот раз команда Виктора Скрипника будет принимать подопечных Валерия Иващенко.

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"Пивовары" и харьковчане идут на дне турнирной таблицы. Команды отделяет всего два зачетных балла. "Металлист 1925" и "Оболонь" в двух своих последних матчах расписали две ничьи и давно не побеждали. Поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной для нейтрального зрителя.

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Металлист 1925" - "Оболонь" состоится в понедельник, 22-го апреля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).