УПЛ. Динамо - Полесье 3:0. Деклассирование волков от подопечных СаШо

Сюрпризов не произошло. С первых минут динамовцы укротили мяч к своим ногам и контролировали игру. Хозяева пытались растягивать своего соперника и комбинировать. С самого начала встречи фланги "Динамо" располагались высоко и старались обострять. Это сразу начало приносить свои плоды в виде моментов. Хорошие возможности были у Буяльского и Михавко, однако оборона "волков" действовала организованно и нивелировала эту угрозу.

Первый же по-настоящему опасный момент со стороны житомирян пришел на экваторе первого тайма. Мустафаев разобрался сразу с несколькими защитниками "бело-синих" и из-за пределов штрафной площадки классно закручивал в дальний угол, однако Бущан был на месте. А после этого сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе".

Подопечные Александра Шовковского провели стремительную результативную контратаку. Андриевский-Ярмоленко-Ванат и мяч в воротах. Александр удачно сыграл в отборе у своих ворот, разрезал линии гостей и отдал на Андрея, который классно запустил Владислава за спины соперников. По сути это был первый провал оборонительных рядов команды Сергея Шищенко, и сразу гол.

До перерыва столичный коллектив имел еще шансы, чтобы даже удваивать преимущество в счете. В частности, классно приложился тот же Андриевский, однако мяч разминулся с каркасом ворот.

Примечательно, что однажды трансляторы выловили в VIP-зоне арены бывших наставников "Динамо" в лице Сергея Реброва и Мирчи Луческу. Интересно, о чем говорили тренер сборной Украины и экс-коуч "Шахтера"?

Наставник "волков" провел двойную замену и во втором тайме "Полесье" включило высокий прессинг. И это работало. У динамовцев возникали проблемы с началом атак, из-за чего нередко футболисты хозяев допускали брак в передачах. К сожалению, работало это лишь несколько минут... "Бело-синие" снова подловили своего оппонента и наказали на контрвыпаде. Атаку роскошным ударом завершил Шапаренко. Николай убрал мяч под правую и как рукой забросил в дальний угол. Чистое индивидуальное мастерство.

А дальше, буквально менее чем за 10 минут интрига была убита. Сначала травму на ровном месте получил капитан гостей Тейлор. А позже через две минуты на удаление наработал Кравец. Если отбросить сантименты, игра была сделана. После этого моменты со стороны киевлян начали сыпаться с новой силой. Дважды Кудрик спасал свою команду от разгромного счета после ударов Андриевского. Хавбек "бело-синих" сегодня был очень активным.

Апофеозом матча мог стать удар пяткой от Ярмоленко. Если бы это прошло, это было бы полным издевательством над защитой "волков". Третий мяч хозяев напрашивался изо всех сил. И в конце концов так и произошло. Буяльский запрессинговал игрока житомирян и после стеночки с Ванатом расстрелял пустые ворота. 3:0 - полное деклассирование соперника. Подопечные Александра Шовковского могли забивать и 4-й, и даже 5-й голы. Тем не менее, так и закончили. У "Динамо" сегодня получалось абсолютно все. Была еще хорошая возможность у вышедшего на замену Диалло, но сенегалец замешкался.

Наверное, можно констатировать, что матчи такого уровня еще не по плечу житомирской команде. "Полесье" от борьбы за лидирующие позиции методично отошло к статусу крепкого середняка. Ну а "Динамо" берет реванш за поражение в первом круге и продолжает погоню за донецким "Шахтером".

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

25-й тур УПЛ сезона 2023/24

21.04.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" - "Полесье" 3:0

Голы: Ванат 33, Шапаренко 51, Буяльский 77

"Динамо": Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик - Шапаренко, Андриевский - Кабаев, Буяльский (к), Ярмоленко - Ванат.

Запасные: Нещерет (в), Бенито, Биловар, Диалло, Дубинчак, Дячук, Караваев, Пономаренко, Сирота, Супряга, Царенко, Шепелев.

Главный тренер - Александр Шовковский.

"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Кравец, Чоботенко, Тейлор (к) (Смоляков 56) - Крушинский, Кушниренко - Назаренко, Мустафаев (Фортюне 46), Козак (Таллес 46) - Луифер.

Запасные: Бойко (в), Поспелов (в), Таллес Коста, Иванов, Петряк, Раско, Смоляков, Фортюне, Чечер, Шабанов.

Главный тренер - Сергей Шищенко.

Предупреждения: Кушниренко 38, Кравец 61, 63, Фортюне 69, Буяльский 75.

Удаление: Кравец 63.

Арбитр - Владимир Новохатний.