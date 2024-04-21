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С передачи Ярмоленко. Ванат забил очередной гол в УПЛ впервые за 5 матчей

Премьер-лига
Обновлено

Отличился в воротах Полесья

С передачи Ярмоленко. Ванат забил очередной гол в УПЛ впервые за 5 матчей

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат забил свой 12-й гол в УПЛ текущего сезона. Игрок открыл счет в матче с "Полесьем" на 32-й минуте.

Ванат является лучшим бомбардиром чемпионата по состоянию на данный момент. В предыдущих 4-х матчах ему отличиться не удалось. Последний раз он забивал "Ворскле".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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