Дулуб: Любая победа оказывает положительное влияние на атмосферу, потому что мы строим новую команду

В 25-м туре ЛНЗ одержал волевую победу в Александрии (2:1). Черкащане оторвались от зоны переходных матчей уже на 12 очков.

"Такие матчи за 6 очков не бывают легкими. Мы очень довольны победой.

Хотели добиться того, чтобы начать контролировать центральную зону. Там, где мы проигрывали в начале игры, там, где создавались моменты у наших ворот. Нам это удалось сделать.

Мы очень хорошо анализировали "Александрию", знали, что очень много передач поперек и обратно. И настраивали наших игроков ждать этих моментов. Благо, это сработало.

Любая победа оказывает очень положительное влияние на атмосферу. Для нас, прежде всего, потому, что мы строим новую команду", - рассказал тренер в эфире УПЛ ТВ.