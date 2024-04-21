Ротань: Мы не верили в эту победу

"Александрия" уступила дома ЛНЗ, хотя открыла счет на 16-й минуте (1:2). Руслан Ротань отметил, что одна из причин поражения – это потеря инициативы и невыполнение тренерских установок.

"Футбол – это игра ошибок. Ошибиться может каждый. Ребят нужно поддержать, потому что нелегко им. Они должны сделать анализ и не допускать таких детских ошибок в будущем.

Что касается результата, то причина не в ошибках. Ошибки происходят в каждой игре. Считаю, что мы должны как минимум, когда забиваешь, продолжать в том же духе, выполнять то, что просит тренер. Когда не хватает мотивации, или где-то пустота – отдаешь инициативу, тогда и приходят ошибки.

Мы допустили эти ошибки из-за того, что мы не верили в эту победу. Нужна вера постоянно делать то, о чем мы договаривались. Да, это нелегко, это интенсивность. Ее нужно всегда поддерживать. Не отдавать просто так мяч сопернику. Каждая команда проходит из-за ошибок, которые мы делаем сейчас. Грешить на футболистов, что они не того уровня – не в наших правилах", – отметил главный тренер "Александрии" в эфире УПЛ-ТВ.