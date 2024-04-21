Шапаренко делает счет 2:0 и забивает свой третий мяч в сезоне

В начале второго тайма "Динамо" увеличивает свое преимущество и делает заявку на победу. После точного удара Ваната теперь отличился Шапаренко.

31 марта полузащитник оформил дубль в ворота "Ворсклы" (5:1), а уже 4 апреля отдал 2 ассиста во встрече против "Зари" (3-0).