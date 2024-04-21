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Шапаренко делает счет 2:0 и забивает свой третий мяч в сезоне

Премьер-лига

Это уже пятое результативное действие Николая в последних шести встречах

Шапаренко делает счет 2:0 и забивает свой третий мяч в сезоне

Скриншот з відео

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В начале второго тайма "Динамо" увеличивает свое преимущество и делает заявку на победу. После точного удара Ваната теперь отличился Шапаренко.

31 марта полузащитник оформил дубль в ворота "Ворсклы" (5:1), а уже 4 апреля отдал 2 ассиста во встрече против "Зари" (3-0).

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
YouTube-канал "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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