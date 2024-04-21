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3:0. Буяльский забил третий гол Полесью в этом сезоне

Премьер-лига

Теперь у Виталия уже 9 мячей в УПЛ

3:0. Буяльский забил третий гол Полесью в этом сезоне

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На 63-й минуте при счете 0:2 гости остались в меньшинстве – Василий Кравец получил вторую желтую карточку. На 77-й минуте Буяльский отправляет "волков" в нокаут.

31-летний полузащитник забил 9 голов и отдал 5 ассистов в текущем первенстве. Он занимает второе место в чемпионате по системе гол+пас после одноклубника Ваната (12+6). Именно Виталий оформил дубль "Полесью" в первом круге.

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Источник:
YouTube-канал "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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