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Шищенко: У нас ничего не получалось в атаке и было много ошибок в обороне. Будем разбираться

Премьер-лига

Тренер Полесья признал полное преимущество соперника

Шищенко: У нас ничего не получалось в атаке и было много ошибок в обороне. Будем разбираться

Фото: facebook.com/pfczvyagel

Новина українською

В 25-м туре "Динамо" разгромило дома "Полесье" (3:0). Житомирские "волки" полностью провалили матч. С этим мнением согласен и наставник коллектива.

“Трудно что-либо анализировать. Сегодня была одна команда – это "Динамо" (Киев), я поздравляю их с победой.

Будем разбираться, какие у нас были проблемы в этой игре. У нас совсем ничего не получалось в атаке и было очень много ошибок в обороне. "Динамо" было более агрессивно, очень хороший контроль мяча, взаимодействие, нам это не удавалось, мы планировали совсем другой футбол.

С другими командами они чуть-чуть не так играли в плане тактики и агрессии. У них была, вероятно, мотивация больше, чем у нас.

Сегодня был не наш день, совсем не было футбола в нашей команде. Я разочарован. Но будем двигаться дальше. Есть еще игры, будут эмоции, будем развиваться и двигаться вперед, чтобы улучшить игру, взаимодействие. Будем работать”, – сказал Шищенко в эфире Football Hub.

У "Полесья" шестая ступенька и 39 баллов.

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Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.04.2024 в 21:19
Як стояли -так і впали.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
21.04.2024 в 21:19
Як стояли -так і впали.
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Gican85 (Киев)
21.04.2024 в 20:45
Много ошибок в обороне... Что там разбираться и так всё все понятно
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