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Шищенко: У нас ничего не получалось в атаке и было много ошибок в обороне. Будем разбираться
Тренер Полесья признал полное преимущество соперника
Фото: facebook.com/pfczvyagel
В 25-м туре "Динамо" разгромило дома "Полесье" (3:0). Житомирские "волки" полностью провалили матч. С этим мнением согласен и наставник коллектива.
“Трудно что-либо анализировать. Сегодня была одна команда – это "Динамо" (Киев), я поздравляю их с победой.
Будем разбираться, какие у нас были проблемы в этой игре. У нас совсем ничего не получалось в атаке и было очень много ошибок в обороне. "Динамо" было более агрессивно, очень хороший контроль мяча, взаимодействие, нам это не удавалось, мы планировали совсем другой футбол.
С другими командами они чуть-чуть не так играли в плане тактики и агрессии. У них была, вероятно, мотивация больше, чем у нас.
Сегодня был не наш день, совсем не было футбола в нашей команде. Я разочарован. Но будем двигаться дальше. Есть еще игры, будут эмоции, будем развиваться и двигаться вперед, чтобы улучшить игру, взаимодействие. Будем работать”, – сказал Шищенко в эфире Football Hub.
У "Полесья" шестая ступенька и 39 баллов.
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