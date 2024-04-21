Шовковский: У каждого есть возможность выйти в стартовом составе и каждый из них готовится

"Динамо" одержало уверенную победу над "Полесьем" (3:0). Александр Шовковский раскрыл предпосылки результата и рассказал о формировании основного состава.

“В целом игра удалась нам, хотя было непросто, ведь мы знаем, как организованно и смело играет наш соперник. Мы готовились, подробно разбирали игру и пытались сделать все возможное, чтобы нивелировать сильные стороны и использовать моменты, которые заметили в игре соперника.

У нас 24 полевых игрока и 4 вратаря. Каждый из них может выйти в стартовом составе и каждый из них готовится. Стартовый состав определяется в зависимости от того, в каком состоянии находятся ребята, кто как себя проявляет, как готовится. Ситуации бывают разные. В любой момент у каждого есть возможность выйти на поле. Они бывают недовольны, когда не попадают в старт или когда их меняют. Они стараются играть и побеждать, но, к сожалению, выйти в старте могут только 11 игроков.

Бражко восстанавливается и еще даже не начал тренироваться. Надеюсь, что во вторник он уже будет работать с нами”, – сообщил Шовковский в эфире Football Hub.