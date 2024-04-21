Буяльский догнал Гусева в списке бомбардиров УПЛ

В матче против "Полесья" полузащитник отличился голом и сделал счет 3:0. Теперь в его активе 59 мячей в чемпионате Украины и по этому показателю он догнал бывшего игрока киевлян Олега Гусева.

Интересно, что Буяльский достиг этой отметки гораздо быстрее (225 игр против 319). Но не будем забывать, что часть карьеры Гусева пришлась на золотую эпоху УПЛ, когда забывать было труднее.

В списке лучших бомбардиров в истории украинского первенства они разделяют 34-е место. Конкретно в составе "Динамо" Виталий забил 56 голов. Среди игроков столичного гранда только 8 футболистов отмечались в элите чаще.