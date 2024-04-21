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Буяльский догнал Гусева в списке бомбардиров УПЛ

Премьер-лига

Виталий вписывает свое имя в историю клуба

Буяльский догнал Гусева в списке бомбардиров УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

В матче против "Полесья" полузащитник отличился голом и сделал счет 3:0. Теперь в его активе 59 мячей в чемпионате Украины и по этому показателю он догнал бывшего игрока киевлян Олега Гусева.

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Интересно, что Буяльский достиг этой отметки гораздо быстрее (225 игр против 319). Но не будем забывать, что часть карьеры Гусева пришлась на золотую эпоху УПЛ, когда забывать было труднее.

В списке лучших бомбардиров в истории украинского первенства они разделяют 34-е место. Конкретно в составе "Динамо" Виталий забил 56 голов. Среди игроков столичного гранда только 8 футболистов отмечались в элите чаще.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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