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Матч Верес – Днепр-1 вошел в пятерку самых посещаемых игр УПЛ весной
Ровенские болельщики продолжают активно поддерживать свою команду на трибунах
фото - НК "Верес" Рівне
В 25 туре "красно-черные" заработали важный балл в домашнем поединке против днепровских гостей (1:1). Уже не впервые после зимней паузы билеты на стадион приобрели более 2 тысяч поклонников "народного клуба".
На этот раз "Авангард" посетили 2 301 фанат. Это пятый показатель УПЛ в 2024 году. Топ-4 выглядит следующим образом:
30.03 Верес – Кривбасс 0:2 (2 328)
07.03 Верес – Динамо 1:1 (2 487)
14.04 Ворскла – Шахтер 0:1 (2 682)
31.03 Ворскла – Динамо 1:5 (2 800)
До конца сезона этот список могут изменить матчи "Шахтер" – "Динамо" и "Рух" – "Динамо".
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