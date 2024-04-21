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Матч Верес – Днепр-1 вошел в пятерку самых посещаемых игр УПЛ весной

Премьер-лига

Ровенские болельщики продолжают активно поддерживать свою команду на трибунах

Матч Верес – Днепр-1 вошел в пятерку самых посещаемых игр УПЛ весной

фото - НК "Верес" Рівне

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В 25 туре "красно-черные" заработали важный балл в домашнем поединке против днепровских гостей (1:1). Уже не впервые после зимней паузы билеты на стадион приобрели более 2 тысяч поклонников "народного клуба".

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На этот раз "Авангард" посетили 2 301 фанат. Это пятый показатель УПЛ в 2024 году. Топ-4 выглядит следующим образом:

30.03 Верес – Кривбасс 0:2 (2 328)

07.03 Верес – Динамо 1:1 (2 487)

14.04 Ворскла – Шахтер 0:1 (2 682)

31.03 Ворскла – Динамо 1:5 (2 800)

До конца сезона этот список могут изменить матчи "Шахтер" – "Динамо" и "Рух" – "Динамо".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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