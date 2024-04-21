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Игорь Суркис – о 300 миллионах за Шапаренко: Это была не шутка

Премьер-лига

Николаю нужно только набрать свои кондиции

Игорь Суркис – о 300 миллионах за Шапаренко: Это была не шутка

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян в матче против "Полесья":

– Вам важна сегодняшняя победа, или вы больше смотрите на отставание от "Шахтера" в таблице?

– В первую очередь я смотрю на то, как команда прогрессирует. У нас играют молодые, прогрессирующие ребята. Сегодня на матч приехал Мирча Луческу, и мне было интересно его мнение. Он сказал, что команда очевидно прогрессирует. Главное, чтобы они играли, росли, а в турнирную таблицу будем смотреть в конце чемпионата.

– Наверное, приезд Луческу является одной из главных новостей матча. Как это вышло?

– Ему интересно было, ведь многим этим футболистам он открыл дорогу в большой футбол. И сейчас они играют на том уровне, на котором, может быть, он хотел, чтобы они были. Но в футболе так, что когда есть результат – хорошо, когда его нет – что-то нужно менять. Луческу сделал тот шаг сам, понимая, что он должен уйти, чтобы команда прогрессировала. Он очень умный человек, много лет в футболе, и я очень благодарен ему, что он так поступил. И за все те годы, что он работал в "Динамо".

– Луческу не очень любит говорить на такие темы, возможно вы скажете за него: кто больше всего понравился в сегодняшнем матче?

– Ему очень понравился сегодня Шапаренко, также Михавко, Попов. Он не выделял никого, но я все равно спросил его мнение о футболистах. Очень добавил Ванат, Ярмоленко – Ярмоленко – его присутствие на поле много значит для нашей команды, и он будет только добавлять.

– Что касается Шапаренко. Как-то вы оговорились, что его стоимость – 300 млн. Это была шутка какая-то?

– Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 млн.

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– Сегодня мы увидели шикарный мяч от Шапаренко. Можно ли сказать, что он вышел на свой пик формы?

– Вот еще немного – и будет на пике формы.

– Это была не первая ваша встреча с Луческу после того, как он ушел из команды?

– Мы с ним уже встречались, он приезжал на сборы. Он очень интересуется командой, и мы расстались с ним в хороших отношениях.

– По сравнению с матчем против "Миная" команда выглядела увереннее. Это вас радует?

– Сегодня соперник был такой, на которого нужно было серьезнее настраиваться. Ребята подошли к поединку с полной ответственностью.

– Не было волнения перед отчетным поединком, учитывая поражение в первом круге в Житомире?

– У меня не бывает волнения. Я понимаю, что сегодня была игра с "Полесьем", через неделю – в Днепре. Я в футболе уже 30 лет, потому, как говорил Валерий Лобановский, не должен отличать победы от поражений”, - сказал Суркис.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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