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Буяльский: Приятно побеждать соперника, который больше говорит, чем играет
Виталий поделился впечатлениями после разгрома Полесья
fcdynamo.com
Полузащитник забил последний гол во встрече, установив счет 3:0. Футболист в комментарии упомянул матч первого круга и бывших игроков киевлян, которые сейчас выступают в составе "волков".
“Настроение всегда хорошее, когда побеждаешь. Особенно такого соперника, который больше говорит, чем играет. Потому победить сегодня было вдвойне приятнее.
Общался с Бойко, Шабановым. Видно невооруженным глазом, что без Артема в защите команда играет хуже, чем когда он на поле.
Сегодня выходили на поле с двойной мотивацией, поскольку в первой игре так сложились обстоятельства, что мы проиграли. Но сейчас у них изменилась линия защиты, не играет тот же Шабанов. Когда он играл в предыдущей игре, нам было гораздо труднее.
[Про слова после матча в Житомире] Тогда было сказано где-то на эмоциях. Это было адресовано молодым футболистам. Наверное, удалось достучаться до них. Все мы сделали выводы, будем исправлять допущенные ошибки.
Я был в лазарете полтора месяца, совсем без тренировок. Работаю только 10 дней, поэтому еще нужно дорабатывать и набирать кондиции”, – сказал Виталий.
Напомним, что последний гол позволил ему
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