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Бущан провел 100-й матч в рамках УПЛ

Премьер-лига

Это был юбилейный сухой поединок

Бущан провел 100-й матч в рамках УПЛ

Фото: ФК Динамо

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан провел 100-й матч в рамках Украинской Премьер-лиги. Юбилейным поединком для него стала победная встреча против Полесья в 25-м туре чемпионата.

Впервые Бущан сыграл за киевлян 20 августа 2017 года. Тогда "Динамо" в Киеве победило каменскую "Сталь" со счетом 4:1.

У Георгия ровно 50 "сухих" матчей в УПЛ. Это второй показатель в составе "Динамо" после Александра Шовковского, у которого 233 поединка без пропущенных.

В общей сложности на счету голкипера 144 матча в составе первой команды "бело-синих". Бущан находится в структуре "Динамо" с 2009 года.

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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