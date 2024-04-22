Бущан провел 100-й матч в рамках УПЛ

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан провел 100-й матч в рамках Украинской Премьер-лиги. Юбилейным поединком для него стала победная встреча против Полесья в 25-м туре чемпионата.

Впервые Бущан сыграл за киевлян 20 августа 2017 года. Тогда "Динамо" в Киеве победило каменскую "Сталь" со счетом 4:1.

У Георгия ровно 50 "сухих" матчей в УПЛ. Это второй показатель в составе "Динамо" после Александра Шовковского, у которого 233 поединка без пропущенных.

В общей сложности на счету голкипера 144 матча в составе первой команды "бело-синих". Бущан находится в структуре "Динамо" с 2009 года.