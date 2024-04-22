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Ванат – о матче против Полесья: Было бы хорошо, если бы мы всегда так настраивались на игру
На этот раз удалось взять три очка
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу киевлян в матче против "Полесья".
“ – Настроение хорошее, потому что хотелось обыграть этого соперника, и на поле мы полностью обыграли их.
– Думали о том, чтобы взять реванш за поражение в первом круге?
– Конечно, хотелось. Вышли на игру с максимальным настроением, все удавалось – поэтому добились уверенной победы.
– Расскажи о своем голе.
– Я увидел, что мяч у Ярмоленко, и, зная умение Андрея отдать классную передачу, побежал в зону. В итоге так и произошло – я получил хороший пас, вышел один на один с голкипером и переиграл его.
– По сравнению с матчем с “Минаем”, после которого в адрес команды звучала определенная критика, сегодня, наверное, претензий уже не будет у специалистов и болельщиков?
– Не знаю, возможно, у болельщиков всегда будут претензии, ведь идеальных матчей не бывает, но сегодня мы показали хорошую игру.
– После удаления у соперника играть стало легче?
– В принципе, мы весь матч отыграли в одном ритме, поэтому не могу сказать, что удаление у соперника как-то сказалось именно на нашей игре.
– Если сравнивать с матчем первого круга, насколько сегодня труднее или, наоборот, легче было?
– Сегодня мы хорошо настроились на игру и легко все давалось. Было бы хорошо, если бы каждый матч мы так настраивались.
– В следующем туре выездная игра против "Днепра-1". Чего ждешь от нее?
– Как всегда, будем готовиться к хорошей игре, выходить на поле и играть на победу”, - сказал Ванат.
Для Владислава гол в ворота "Полесья" стал 12-м в текущем сезоне. Ванат занимает первое место в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Виталия Буяльского на три точных удара.
После победы "Динамо" закрепилось на втором месте УПЛ. До первого "Шахтера" – один зачетный пункт, но у "горняков" есть еще матч в запасе.
Следующий поединок киевляне проведут 27 апреля против “Днепра-1” в гостях.
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