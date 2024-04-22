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Ванат – о матче против Полесья: Было бы хорошо, если бы мы всегда так настраивались на игру

Премьер-лига

На этот раз удалось взять три очка

Ванат – о матче против Полесья: Было бы хорошо, если бы мы всегда так настраивались на игру

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу киевлян в матче против "Полесья".

“ – Настроение хорошее, потому что хотелось обыграть этого соперника, и на поле мы полностью обыграли их.

– Думали о том, чтобы взять реванш за поражение в первом круге?

– Конечно, хотелось. Вышли на игру с максимальным настроением, все удавалось – поэтому добились уверенной победы.

– Расскажи о своем голе.

– Я увидел, что мяч у Ярмоленко, и, зная умение Андрея отдать классную передачу, побежал в зону. В итоге так и произошло – я получил хороший пас, вышел один на один с голкипером и переиграл его.

– По сравнению с матчем с “Минаем”, после которого в адрес команды звучала определенная критика, сегодня, наверное, претензий уже не будет у специалистов и болельщиков?

– Не знаю, возможно, у болельщиков всегда будут претензии, ведь идеальных матчей не бывает, но сегодня мы показали хорошую игру.

– После удаления у соперника играть стало легче?

– В принципе, мы весь матч отыграли в одном ритме, поэтому не могу сказать, что удаление у соперника как-то сказалось именно на нашей игре.

– Если сравнивать с матчем первого круга, насколько сегодня труднее или, наоборот, легче было?

– Сегодня мы хорошо настроились на игру и легко все давалось. Было бы хорошо, если бы каждый матч мы так настраивались.

– В следующем туре выездная игра против "Днепра-1". Чего ждешь от нее?

– Как всегда, будем готовиться к хорошей игре, выходить на поле и играть на победу”, - сказал Ванат.

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Для Владислава гол в ворота "Полесья" стал 12-м в текущем сезоне. Ванат занимает первое место в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Виталия Буяльского на три точных удара.

После победы "Динамо" закрепилось на втором месте УПЛ. До первого "Шахтера" – один зачетный пункт, но у "горняков" есть еще матч в запасе.

Следующий поединок киевляне проведут 27 апреля против “Днепра-1” в гостях.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Владислав Ванат
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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