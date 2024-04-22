Шахтер - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" и "Шахтер" сыграют второй раз за последние пять дней. Первое противостояние выиграл "Шахтер" со счетом 3:1, хотя "Заря", играя в меньшинстве, была близка к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона. Во львовском матче луганская команда снова попытается сделать подножку "Шахтеру".

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Матч 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей" состоится в понедельник, 22 апреля, в 18:00 во Львове, на стадионе "Арена Львов". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.