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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

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Лидер чемпионата принимает команду, которая аккуратно повисла над зоной вылета. "Заре" не угрожает даунгрейд на прямую, однако свои очки до конца первенства брать стоит. "Динамо" же надеется на любую осечку "Шахтера". Возможна ли сенсация? Или же "горняков" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 22 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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