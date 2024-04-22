Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

Лидер чемпионата принимает команду, которая аккуратно повисла над зоной вылета. "Заре" не угрожает даунгрейд на прямую, однако свои очки до конца первенства брать стоит. "Динамо" же надеется на любую осечку "Шахтера". Возможна ли сенсация? Или же "горняков" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 22 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев