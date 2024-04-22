Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".
Лидер чемпионата принимает команду, которая аккуратно повисла над зоной вылета. "Заре" не угрожает даунгрейд на прямую, однако свои очки до конца первенства брать стоит. "Динамо" же надеется на любую осечку "Шахтера". Возможна ли сенсация? Или же "горняков" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 22 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Эль-Класико. Реал Мадрид – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 32-го тура Ла Лиги
- Разгром от Динамо и третья подряд ничья Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Футболистам Миная предлагали по 5 тысяч долларов за слив матча против Динамо – источник
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной