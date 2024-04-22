Шахтер - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.04.2024

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

22 апреля 2024 года. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Заря"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Динамо" приблизилось к "Шахтеру" на расстояние до одного очка, но лидера чемпионата это должно мало волновать. Команда Марино Пушича выиграла десять последних матчей в УПЛ, и набрала настоящий чемпионский темп. Часто кажется, что от скуки "Шахтер" сам себе создает проблемы, как в последнем матче с "Зарей" четыре дня назад, когда луганчане играя в меньшинстве отыграли один гол, но все же проиграли (3:1).

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Новости Шахтера

Способен ли кто-то остановить "Шахтер"? Вопрос риторический. Серия из десяти побед подряд – это не шутки. И в большинстве матчей "горняки" выигрывают имея большой запас прочности. Иногда сложно сказать, каким может быть "Шахтер", если он проведет 90 минут на максимальной интенсивности.

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Пока в большинстве матчей "Шахтер" пытается решить все вопросы заранее, забивая ранние голы, а затем контролируя ход игры. Это более-менее удавалось "горнякам" до поединков с "Ворсклой" (1:0) и "Зарей" (3:1). Полтава до последнего сохраняла интригу во встрече, а "Заря" вообще нарушила все сценарии, отыграв гол в меньшинстве. И все же Бондаренко и Невертон в конце встречи принесли "Шахтеру" три очка.

"По моему мнению, мы создали достаточное количество моментов, чтобы решить судьбу этого поединка намного раньше эпизода, когда пропустили гол. Этого не должно было произойти – плохой момент, но так случается", – рассказал после игры Пушич. Однако тренер "Шахтера" все же остался доволен, как команда отреагировала на неожиданное развитие сценария матча.

Вингер "горняков" Александр Зубков пропустит матч с "Зарей" из-за дисквалификации.

Новости Зари

"Заря" оставила хорошее впечатление в игре с "Шахтером" 18 апреля. Для луганчан это был пятый матч за 19 дней, чувствовалась усталость, и еще Джордан получил вторую желтую на старте второго тайма. Однако, оставшись в меньшинстве, "Заря" играла в атаку, рискованно, команда Коваля сравняла счет, и даже могла выходить вперед. Однако все же проиграла.

"Я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе. К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры. А сегодня, карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче... Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять. Команде сказал большое спасибо", – сказал после игры Коваль. Были претензии у судейства и у Бартуловича.

В целом, "Заря" показала в последних турах способность показывать неплохую игру, однако результат взять удается не всегда.

Кроме Джордана, матч с "Шахтером" из-за перебора карточек пропустят Багатов и Герреро.

Статистика команд, цифры и факты

"Заря" выиграла у "Шахтера" семь матчей из 52, все – в УПЛ. У "Шахтера" 41 победа.

"Шахтер" выиграл десять последних матчей в УПЛ.

На своем поле "горняки" не теряли очки в шести последних поединках.

"Заря" не может победить на выезде в УПЛ с 20 октября (четыре ничьи, поражение).

Лучший бомбардир "Зари" Эдуардо Герреро (7 голов в УПЛ) пропустит игру с "Шахтером".

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан забил четыре гола в последних пяти матчах УПЛ.

Последние пять матчей Шахтера и Зари

Шахтер

18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)

14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)

03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)

30.03 "Оболонь" 3:0 (УПЛ)

Заря

18.04 "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

14.04 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

09.04 "Днепр-1" 2:2 (УПЛ)

04.04 "Динамо" Киев 0:3 (УПЛ)

31.03 "Металлист 1925" 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

Общая история встреч команд – 41 победа "Шахтера", четыре ничьи, семь побед "Зари". Общая разница мячей: 128-39 в пользу "Шахтера". Четыре из семи побед "Заря" одержала на поле "горняков".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 23 17 4 2 49-19 +30 55 0 2 Динамо Киев 24 17 3 4 57-24 +33 54 0 3 Кривбасс 25 15 6 4 44-25 +19 51 0 4 СК Днепр-1 25 12 9 4 35-23 +12 45 0 5 Рух 24 10 10 4 35-25 +10 40 0 6 Полесье 25 11 6 8 31-26 +5 39 0 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25-28 -3 32 0 8 Ворскла 25 8 6 11 23-37 -14 30 0 9 Черноморец 24 9 2 13 34-34 0 29 0 10 Колос 24 6 10 8 18-19 -1 28 0 11 Заря 23 6 8 9 24-30 -6 26 0 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22-34 -12 25 0 13 Верес 24 4 8 12 22-35 -13 20 0 14 Оболонь 24 4 8 12 15-34 -19 20 0 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24-43 -19 18 0 16 ФК Минай 24 2 9 13 17-39 -22 15 0

Ставки и Коэффициенты на матч Шахтер – Заря

Прогноз на матч Шахтер – Заря от UA-Football

Недавний матч "Шахтера" с "Зарей" порадовал интригой, однако все же во второй игре у команды Коваля шансов будет меньше. "Заря" потеряла несколько игроков из-за дисквалификаций, и отдала слишком много сил из-за игры в меньшинстве. На этот раз "горняки" уже не потеряют контроль над игрой. Прогноз – победа "Шахтера" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.