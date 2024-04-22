Шахтер - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.04.2024

"Динамо" приблизилось к "Шахтеру" на расстояние до одного очка, но лидера чемпионата это должно мало волновать. Команда Марино Пушича выиграла десять последних матчей в УПЛ, и набрала настоящий чемпионский темп. Часто кажется, что от скуки "Шахтер" сам себе создает проблемы, как в последнем матче с "Зарей" четыре дня назад, когда луганчане играя в меньшинстве отыграли один гол, но все же проиграли (3:1).
Способен ли кто-то остановить "Шахтер"? Вопрос риторический. Серия из десяти побед подряд – это не шутки. И в большинстве матчей "горняки" выигрывают имея большой запас прочности. Иногда сложно сказать, каким может быть "Шахтер", если он проведет 90 минут на максимальной интенсивности.
Пока в большинстве матчей "Шахтер" пытается решить все вопросы заранее, забивая ранние голы, а затем контролируя ход игры. Это более-менее удавалось "горнякам" до поединков с "Ворсклой" (1:0) и "Зарей" (3:1). Полтава до последнего сохраняла интригу во встрече, а "Заря" вообще нарушила все сценарии, отыграв гол в меньшинстве. И все же Бондаренко и Невертон в конце встречи принесли "Шахтеру" три очка.
"По моему мнению, мы создали достаточное количество моментов, чтобы решить судьбу этого поединка намного раньше эпизода, когда пропустили гол. Этого не должно было произойти – плохой момент, но так случается", – рассказал после игры Пушич. Однако тренер "Шахтера" все же остался доволен, как команда отреагировала на неожиданное развитие сценария матча.
Вингер "горняков" Александр Зубков пропустит матч с "Зарей" из-за дисквалификации.
Новости Зари
"Заря" оставила хорошее впечатление в игре с "Шахтером" 18 апреля. Для луганчан это был пятый матч за 19 дней, чувствовалась усталость, и еще Джордан получил вторую желтую на старте второго тайма. Однако, оставшись в меньшинстве, "Заря" играла в атаку, рискованно, команда Коваля сравняла счет, и даже могла выходить вперед. Однако все же проиграла.
"Я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе. К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры. А сегодня, карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче... Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять. Команде сказал большое спасибо", – сказал после игры Коваль. Были претензии у судейства и у Бартуловича.
В целом, "Заря" показала в последних турах способность показывать неплохую игру, однако результат взять удается не всегда.
Кроме Джордана, матч с "Шахтером" из-за перебора карточек пропустят Багатов и Герреро.
Статистика команд, цифры и факты
"Заря" выиграла у "Шахтера" семь матчей из 52, все – в УПЛ. У "Шахтера" 41 победа.
"Шахтер" выиграл десять последних матчей в УПЛ.
На своем поле "горняки" не теряли очки в шести последних поединках.
"Заря" не может победить на выезде в УПЛ с 20 октября (четыре ничьи, поражение).
Лучший бомбардир "Зари" Эдуардо Герреро (7 голов в УПЛ) пропустит игру с "Шахтером".
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан забил четыре гола в последних пяти матчах УПЛ.
Последние пять матчей Шахтера и Зари
Шахтер
18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)
14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)
03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)
30.03 "Оболонь" 3:0 (УПЛ)
Заря
18.04 "Шахтер" 1:3 (УПЛ)
14.04 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
09.04 "Днепр-1" 2:2 (УПЛ)
04.04 "Динамо" Киев 0:3 (УПЛ)
31.03 "Металлист 1925" 2:1 (УПЛ)
Личные встречи
Общая история встреч команд – 41 победа "Шахтера", четыре ничьи, семь побед "Зари". Общая разница мячей: 128-39 в пользу "Шахтера". Четыре из семи побед "Заря" одержала на поле "горняков".
Недавний матч "Шахтера" с "Зарей" порадовал интригой, однако все же во второй игре у команды Коваля шансов будет меньше. "Заря" потеряла несколько игроков из-за дисквалификаций, и отдала слишком много сил из-за игры в меньшинстве. На этот раз "горняки" уже не потеряют контроль над игрой. Прогноз – победа "Шахтера" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.