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Минай - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Минай" сыграет против "Руха". Закарпатский коллектив с 15 очками занимает последнее, 16-е место в таблице УПЛ. Львовяне располагаются на 5-й строчке, набрав 40 пунктов.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
22 апреля 2024. Минай. "Минай"
"Минай" 13:00 "Рух"
Арбитр - Дмитрий Евтухов
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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