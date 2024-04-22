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Минай - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Минай - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Минай" сыграет против "Руха". Закарпатский коллектив с 15 очками занимает последнее, 16-е место в таблице УПЛ. Львовяне располагаются на 5-й строчке, набрав 40 пунктов.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур
22 апреля 2024. Минай. "Минай"
"Минай" 13:00 "Рух"
Арбитр - Дмитрий Евтухов
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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