  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: Эмоционально реагировал на некоторые нелогичные решения арбитра
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: Эмоционально реагировал на некоторые нелогичные решения арбитра

Премьер-лига

Тренер "Вереса" - о ничьей с "Днепром-1"

Шандрук: Эмоционально реагировал на некоторые нелогичные решения арбитра

Фото: НК Верес

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями после домашней ничьей с "Днепром-1" (1:1).

Читайте такжеМатч Верес – Днепр-1 вошел в пятерку самых посещаемых игр УПЛ весной

"Наверное, ничья - закономерный результат. Хотя, сознательный анализ я смогу сделать только после повторного просмотра игры. Но по состоянию на сейчас - ничья кажется логичной.

Относительно надежд перед игрой - мы понимали, что "Днепр-1" имеет проблемы с составом. Не на всех игроков они могли рассчитывать. И настраивали команду, как и в каждой игре, на победу. Есть определенное разочарование. Потому что вели в счете, пропустили необязательный гол. Но в целом игра была равной, без большого количества голевых моментов.

"Днепр-1" - очень квалифицированный соперник, в составе которого играют сборники. Поэтому игра была непростой.

Читайте такжеУПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть?

Относительно судейства - я эмоционально реагировал на нелогичные и, как по мне, непоследовательные решения арбитра в некоторых моментах. Не вижу здесь предвзятости, но высказываю свое мнение относительно определенных игровых моментов.

Выход Дмитрия Годи - это логичное решение. У нас есть молодые игроки, которых мы стремимся развивать. Им нужна практика. Во-вторых, он заслуживает этого игрового времени. Мы понимали, что у нас тоже есть футболисты, которые не могут сыграть. Марко Мрвалевич, Денис Янаков. Возможно, если бы они были в строю - у Дмитрия Годи было бы меньше шансов сыграть. У нас были планы освежить атаку в конце игры. И Дмитрий Годя именно в эти планы входил.

Что касается Марко Мрвалевича и Дениса Янакова - существует большая вероятность, что во Львове они тоже не сыграют. У обоих есть повреждения задней поверхности бедра. Они восстанавливаются, идет процесс реабилитации", - сказал Шандрук.

По теме
yellow-arrow
Центрбек Динамо: Мы все работаем над реализацией, каждый хочет забивать
yellow-arrow
Металлист 1925 - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Сладкая месть. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 3:0
Олег Шандрук Верес (Ровно) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
doschukrovno (Ровно)
22.04.2024 в 09:22
Був на стадіоні . Рівень судді дуже низький . Він нікому не підсуджував , він просто не розуміє гри , яку судить . Йому рано обслуговувати матчі вищого дивізіону .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
doschukrovno (Ровно)
22.04.2024 в 09:22
Був на стадіоні . Рівень судді дуже низький . Він нікому не підсуджував , він просто не розуміє гри , яку судить . Йому рано обслуговувати матчі вищого дивізіону .
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости