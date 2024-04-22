Шандрук: Эмоционально реагировал на некоторые нелогичные решения арбитра

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями после домашней ничьей с "Днепром-1" (1:1).

"Наверное, ничья - закономерный результат. Хотя, сознательный анализ я смогу сделать только после повторного просмотра игры. Но по состоянию на сейчас - ничья кажется логичной.

Относительно надежд перед игрой - мы понимали, что "Днепр-1" имеет проблемы с составом. Не на всех игроков они могли рассчитывать. И настраивали команду, как и в каждой игре, на победу. Есть определенное разочарование. Потому что вели в счете, пропустили необязательный гол. Но в целом игра была равной, без большого количества голевых моментов.

"Днепр-1" - очень квалифицированный соперник, в составе которого играют сборники. Поэтому игра была непростой.