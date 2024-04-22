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Шандрук: Эмоционально реагировал на некоторые нелогичные решения арбитра
Тренер "Вереса" - о ничьей с "Днепром-1"
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями после домашней ничьей с "Днепром-1" (1:1).
"Наверное, ничья - закономерный результат. Хотя, сознательный анализ я смогу сделать только после повторного просмотра игры. Но по состоянию на сейчас - ничья кажется логичной.
Относительно надежд перед игрой - мы понимали, что "Днепр-1" имеет проблемы с составом. Не на всех игроков они могли рассчитывать. И настраивали команду, как и в каждой игре, на победу. Есть определенное разочарование. Потому что вели в счете, пропустили необязательный гол. Но в целом игра была равной, без большого количества голевых моментов.
"Днепр-1" - очень квалифицированный соперник, в составе которого играют сборники. Поэтому игра была непростой.
Относительно судейства - я эмоционально реагировал на нелогичные и, как по мне, непоследовательные решения арбитра в некоторых моментах. Не вижу здесь предвзятости, но высказываю свое мнение относительно определенных игровых моментов.
Выход Дмитрия Годи - это логичное решение. У нас есть молодые игроки, которых мы стремимся развивать. Им нужна практика. Во-вторых, он заслуживает этого игрового времени. Мы понимали, что у нас тоже есть футболисты, которые не могут сыграть. Марко Мрвалевич, Денис Янаков. Возможно, если бы они были в строю - у Дмитрия Годи было бы меньше шансов сыграть. У нас были планы освежить атаку в конце игры. И Дмитрий Годя именно в эти планы входил.
Что касается Марко Мрвалевича и Дениса Янакова - существует большая вероятность, что во Львове они тоже не сыграют. У обоих есть повреждения задней поверхности бедра. Они восстанавливаются, идет процесс реабилитации", - сказал Шандрук.
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