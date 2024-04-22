Лунев: Спасибо Хомченовскому за ювелирную передачу

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал выездную победу над "Черноморцем" (2:1) в 25 туре УПЛ.

- Максим, поздравляем с голом. Как прокомментируешь победу?

- Игра давалась. Моментами не хватало последнего паса. Во втором тайме мы показали более агрессивный футбол, поэтому достигли своей цели и забили два гола, которые позволили победить.

- Твой гол - результат плодотворной командной работы?

- Конечно, командная работа и командный результат. Также отмечу ювелирную передачу от Хомченовского. Даже не пришлось делать два касания. Классный пас - удар в одно касание - гол.

- До этого последний раз в Одессе "Кривбасс" уступил, это было в Кубке Украины. Держали ли в головах тот результат и можно ли сказать, что реванш удался?

- Честно, не знаю как ребята, но я об этом даже не думал. Вспомнил об этом на последних минутах, ведь тогда мы пропустили в конце. Всех поздравляю с победой, - сказал Лунев.