Сладкая месть. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 3:0

В первом круге текущего чемпионата киевское "Динамо" уступило "Полесью" 3:2. Житомиряне тогда по-настоящему шокировали соперника, еще и играя в меньшинстве. Во втором круге все было иначе. Теперь уже "Динамо" задавало темп, забило три гола и могло забить еще. Месть удалась.

Матч посетила фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы - ниже в фотогалерее.

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