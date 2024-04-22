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Сладкая месть. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 3:0
Киевляне не испытали проблем
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В первом круге текущего чемпионата киевское "Динамо" уступило "Полесью" 3:2. Житомиряне тогда по-настоящему шокировали соперника, еще и играя в меньшинстве. Во втором круге все было иначе. Теперь уже "Динамо" задавало темп, забило три гола и могло забить еще. Месть удалась.
Матч посетила фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы - ниже в фотогалерее.
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