Металлист 1925 - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура между "Металлистом 1925" и "Оболонью". Харьковчане с 18 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Пивовары занимаю 14-й позицию, имея в своем активе 20 пунктов.

Обе команды идут в зоне вылета, а поэтому нас ожидает яростная борьба за очки.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

22 апреля 2024. Киевская обл., "Левый берег"

"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"

Арбитр - Виталий Романов

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>