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Металлист 1925 - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура между "Металлистом 1925" и "Оболонью". Харьковчане с 18 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Пивовары занимаю 14-й позицию, имея в своем активе 20 пунктов.
Обе команды идут в зоне вылета, а поэтому нас ожидает яростная борьба за очки.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
22 апреля 2024. Киевская обл., "Левый берег"
"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"
Арбитр - Виталий Романов
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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