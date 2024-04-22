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Центрбек Динамо: Мы все работаем над реализацией, каждый хочет забивать
Тарас Михавко проанализировал победу над "Полесьем" (3:0)
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал домашнюю победу над "Полесьем" (3:0) в 25-м туре УПЛ.
- Главное, что выиграли, удавалось многое. Были ошибки, но они всегда бывают. Будем стараться их исправлять. Но сегодня добились хорошего результата - забили три мяча, не пропустили в свои ворота, поэтому все довольны. Думаю, игра также понравилась и болельщикам.
- Как оцениваешь свое возвращение на поле? Какие эмоции испытываешь?
- Только положительные. Я играю в "Динамо" (Киев), где мечтают выступать многие футболисты. Я работал, восстанавливался, и, слава Богу, наконец удалось вернуться на поле.
- Сегодня "Динамо" не пропустило и мало что позволяло сопернику. Можно сказать, что в защите отыграли хорошо?
- Думаю, хорошо, поскольку отыграли на ноль. Возможно, есть какие-то незначительные ошибки, но проанализируем их и не будем допускать в других матчах.
- Важно держать хороший баланс между защитой и нападением. Понравились ли сегодня забитые мячи в исполнении твоих партнеров?
- Да, конечно. Мы все работаем над реализацией, каждый хочет забивать. Но главное, что выиграли и сыграли на ноль, поэтому, думаю, никто не расстраивается, если именно ему не удалось забить.
- В плане жесткости насколько высоким градус был в сегодняшнем матче?
- Это футбол, и все стараются выкладываться на максимум. Возможно, в чем-то было жестко, но главное, что без травм, - отметил Михавко.
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