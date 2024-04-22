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Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В понедельник, 22 апреля пройдет матч 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей". 18 апреля эти команды встречались в рамках перенесенного поединка 10-го тура, и в этой встрече победу одержала донецкая команда со счетом 3:1.

"Горняки" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. Луганчане с 26 пунктами располагаются на 11-й строчке.

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Игра пройдет во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур
22 апреля 2024. Львов., "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Заря"
Арбитр - Александр Каленов
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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