Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 22 апреля пройдет матч 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей". 18 апреля эти команды встречались в рамках перенесенного поединка 10-го тура, и в этой встрече победу одержала донецкая команда со счетом 3:1.

"Горняки" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. Луганчане с 26 пунктами располагаются на 11-й строчке.

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Игра пройдет во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

22 апреля 2024. Львов., "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Заря"

Арбитр - Александр Каленов

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>