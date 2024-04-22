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Кудрик - о поражении от Динамо: Ужасная игра с нашей стороны

Премьер-лига

"Полесье" пропустило три безответных мяча

Кудрик - о поражении от Динамо: Ужасная игра с нашей стороны

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Голкипер "Полесья" Олег Кудрик прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче 25-го тура УПЛ.

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"Тяжело, что-то говорить и подобрать слова. Считаю, что очень плохо сыграли, если говорить правду, так как есть. Вообще не то, что мы планировали. Ужасная игра с нашей стороны.

Надо делать выводы и двигаться дальше. Это единственные слова, которые я сейчас могу сказать. Думаю, просто боялись играть сегодня в футбол, больше ничего", - приводит слова Кудрика официальный сайт житомирян.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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