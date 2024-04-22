Шищенко: Еще достаточно игр, чтобы Полесье попало в еврокубки

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в 25-м туре УПЛ.

"Здесь не о чем особо говорить. Вы сегодня видели что была одна команда на футбольном поле, к сожалению. У нас ничего не получалось. Будем анализировать, будут сделаны выводы. Но это будет после анализа, сейчас я не могу много сказать, потому что сегодня футбола не было. Футболисты играют с эмоциями, но немного надо эмоции направлять в правильное русло, а не на то, чтобы были желтые или красные карточки. Это проблемы самих футболистов и они должны понимать почему так.

Макуана до конца сезона выбыл. Шабанов болел, у него была температура, он был в заявке, но не работал в общей группе, ему нужно время. Ндукве заболел. У нас есть определенные проблемы, но есть и хорошие футболисты, которые могут выполнять те требования, которые я хочу видеть, которые я хочу, чтобы они показывали каждую игру и давали качество. Те ребята. которые сейчас есть - они в обойме, они максимально работают.