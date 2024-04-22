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Шищенко: Еще достаточно игр, чтобы Полесье попало в еврокубки

Премьер-лига

Житомирский клуб занимает 6-ю строчку в таблице УПЛ

Шищенко: Еще достаточно игр, чтобы Полесье попало в еврокубки

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в 25-м туре УПЛ.

"Здесь не о чем особо говорить. Вы сегодня видели что была одна команда на футбольном поле, к сожалению. У нас ничего не получалось. Будем анализировать, будут сделаны выводы. Но это будет после анализа, сейчас я не могу много сказать, потому что сегодня футбола не было. Футболисты играют с эмоциями, но немного надо эмоции направлять в правильное русло, а не на то, чтобы были желтые или красные карточки. Это проблемы самих футболистов и они должны понимать почему так.

Макуана до конца сезона выбыл. Шабанов болел, у него была температура, он был в заявке, но не работал в общей группе, ему нужно время. Ндукве заболел. У нас есть определенные проблемы, но есть и хорошие футболисты, которые могут выполнять те требования, которые я хочу видеть, которые я хочу, чтобы они показывали каждую игру и давали качество. Те ребята. которые сейчас есть - они в обойме, они максимально работают.

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Еще достаточно игр, чтобы "Полесье" попало в Еврокубки, будем туда двигаться. С такой игрой тяжело, но мы будем стараться это сделать. Вы видите, что чемпионат очень качественный, все команды одинаковы. В каждой игре - бой, в каждой игре трудно играть друг с другом.

Поэтому, я думаю, что "Полесье" - амбициозный клуб, который хочет развиваться, двигаться к еврокубкам, но надо быть стабильными в плане игры, в плане результата, чтобы выполнить эту задачу. У нас планы максимальные и настроение попасть в еврокубковую зону. Еще не все потеряно", - заявил Шищенко.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
22.04.2024 в 10:40
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Комментарии 1
aleks68
22.04.2024 в 10:40
вы только языками трепать можете
Ответить
0
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