Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля

Прям какая-то международная неделя дерби. В Лондоне состоится даже не одно, а два. Украинская Премьер-лига закроет тур в понедельник и вернется с новым на выходных. А еще, как всегда, у нас запланировано много матчей с участием украинцев в зарубежных чемпионатах. Хорошая насыщенная футбольная неделя, будет интересно.

Понедельник, 22 апреля

Начнем неделю с матчами УПЛ. Аутсайдер первенства будет цепляться за очки с представителем ТОП-5, выяснять отношения в зоне вылета собираются "Металлист 1925" и "Оболонь", а "Шахтер" вновь встретится с "Зарей". Также вечером нас ждет миланское дерби и поединок с участием лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина.

13:00. "Минай" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Металлист 1925" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Шахтер" – "Заря". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:30. "Рома" – "Болонья". Серия А. Megogo

21:45. "Милан" – "Интер". Серия А. Megogo

22:00. "Севилья" – "Мальорка". Примера. Megogo

22:15. СК "Фаренсе" – "Бенфика". Примейра. Megogo

Вторник, 23 апреля

Два интересных матча состоятся в одно и то же время. Лондонское дерби: "Челси" умеет подставлять подножки претендентам на чемпионство. На Апеннинах в ту же минуту стартует второй матч полуфинала Кубка Италии между римским "Лацио" и туринским "Ювентусом". Первую встречу выиграл коллектив Макса Аллегри (2:0).

22:00. "Арсенал" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

22:00. "Лацио" – "Ювентус". Кубок Италии. Megogo

Среда, 24 апреля

"Эвертон" Виталия Миколенко ждет в гости "Ливерпуль" в рамках мерсисайдского дерби. "Ирискам" нужны очки, "красным" тоже – ждем огненного поединка. "Борнмут" Ильи Забарного едет на "Молинью", в то время как "МЮ" примет на "Олд Траффорд" другой "Юнайтед" – тот, который "Шеффилд".

20:00. "Лорьян" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

21:45. "Вулверхэмптон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Эвертон" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

22:00. "Аталанта" – "Фиорентина". Кубок Италии. Megogo

22:00. "Марсель" – "Ницца". Лига 1. Megogo

22:00. "Монако" – "Лилль". Лига 1. Megogo

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Четверг, 25 апреля

"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы обязан забрать три очка с "Амэкса", чтобы продолжать сражаться за чемпионство АПЛ. В Италии же на час раньше начнут доигрывать свой поединок 32-го тура Серии А "Удинезе" и "Рома". Команды встретились 14 апреля, но на 73-й минуте встречи ивуарийский защитник "волков" Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Его унесли с поля на носилках в сознании. Поединок прервали при счете 1:1 на табло.

21:00. "Удинезе" – "Рома". Серия А. Megogo

22:00. "Брайтон" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

Пятница, 26 апреля

Вау, мадридский "Реал" в пятницу – необычно. По матчу для себя найдут любители чемпионатов Германии, Испании, Италии и Франции.

21:30. "Бохум" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Фрозиноне" – "Салернитана". Серия А. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид". Примера. Megogo

22:00. "Монпелье" – "Нант". Лига 1. Megogo

Суббота, 27 апреля

Субботу откроют команды из верхней части таблицы УПЛ, однозначно центральный матч тура. Затем можно переключиться, например, на "Жирону" Цыганкова и Довбика, или же на выезд "Шахтера" в Черкассы. На полях УПЛ мы надеемся увидеть Мудрика на поле, а также битву Миколенко с Ярмолюком. Вечером играет "Бенфика" Трубина. А в Италии выделяется матч "Ювентус" – "Милан". В Испании намечается битва "атлетов", сойдутся Мадрид и Бильбао.

13:00. СК "Днепр-1" – "Динамо". УПЛ. 1+1 media

13:00. "Минай" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:30. "Вест Хэм" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

15:00. "Лас-Пальмас" – "Жирона". Примера. Megogo

15:30. "ЛНЗ Черкассы" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:00. "Интер" – "Торино". Серия А. Megogo

16:00. "Лечче" – "Монца". Серия А. Megogo

16:30. "Аугсбург" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бавария" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App / Megogo

16:30. "Фрайбург" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Вулверхэмптон" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Юнайтед" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

17:00. "Ньюкасл Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Фулхэм" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Альмерия" – "Хетафе". Примера. Megogo

18:00. "Рух" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Ювентус" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Алавес" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

19:30. "Эвертон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

19:30. "Байер" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App / Megogo

20:00. "Бенфика" – "Брага". Примейра. Megogo

21:45. "Лацио" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App / Megogo

22:00. "Атлетико" – "Атлетик". Примера. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Гавр". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 28 апреля

Последний день недели откроют середняк и аутсайдер УПЛ. Потом будет шанс переключиться на матч команд, стоящих над зоной вылета в турнирной таблице чемпионата Украины, или же на поединки с участием Забарного и Зинченко в АПЛ, команду Александра так вообще ждет дерби Лондона. "Кривбасс" вечером ждет в гости "Металлист 1925", яркий матч состоится в чемпионате Португалии между "Порту" и "Спортингом".