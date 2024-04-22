Два игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам перед игрой с Шахтером

Защитник "ЛНЗ" Денис Норенков вынужден был из-за травмы плеча попросить замену уже в дебюте поединка 25-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).

Как сообщает Sport.ua, сегодня он пройдет детальное обследование и только тогда появится конкретика, когда можно ожидать его возвращения.

Также по данным источника, восстановление после травм еще двух защитников черкасчан – Максима Ковалева и Александра Каплиенко – уже близко к завершению, и они будут готовиться в общей группе к очередному календарному матчу с "Шахтером", который состоится 27 апреля.

Сейчас футболисты "ЛНЗ" занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.