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Два игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам перед игрой с Шахтером
Стала известна кадровая ситуация в черкасском клубе
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник "ЛНЗ" Денис Норенков вынужден был из-за травмы плеча попросить замену уже в дебюте поединка 25-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).
Как сообщает Sport.ua, сегодня он пройдет детальное обследование и только тогда появится конкретика, когда можно ожидать его возвращения.
Также по данным источника, восстановление после травм еще двух защитников черкасчан – Максима Ковалева и Александра Каплиенко – уже близко к завершению, и они будут готовиться в общей группе к очередному календарному матчу с "Шахтером", который состоится 27 апреля.
Сейчас футболисты "ЛНЗ" занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.
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