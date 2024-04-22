УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается

В понедельник, 22 апреля, "Минай" в матче 25-го тура УПЛ на одноименном стадионе принимал "Рух". Обе предыдущие встречи соперников в Закарпатье завершались без забитых голов. Для минайцев это был юбилейный, 50-й домашний матч в элитном дивизионе.

Последняя команда в нынешнем сезоне постепенно прогрессирует, особенно это касается игры в атаке. Голевая клубная рекордная серия подопечных Желько Любеновича до этого тура в чемпионате продолжалась 5 игр (8 голов). "Рух" после четырех побед подряд две предыдущие игры терял очки. Однако стоит учитывать уровень соперников. Львовяне проиграли "Шахтеру" и сыграли вничью с "Кривбассом".

Погодные условия были непростыми, и это не могло не повлиять на качество газона. На скользком поле было проще обороняться, чем атаковать. Первым номером играли подопечные Пономарева, но пройти организованную защиту соперника было непросто. Первый опасный момент в матче увидели на 18-й минуте, когда Роман решился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Плюмана мог даже залететь в ворота.

Во второй половине тайма с каждой минутой игровое преимущество львовян росло. Шикарную возможность вывести свою команду вперед имел Пастух , который после передачи Квасницы с выгодной позиции пробил выше ворот. Защитники "Миная" не успевали за быстрыми игроками группы атаки гостей.

На 32-й минуте после подачи со штрафного пришлось вступать в игру Кемкиву. Голкипер хозяев парировал удар Романа. Также можно вспомнить удар выше ворот в исполнении Таллеса.

Казалось, что подопечные Любеновича держатся уже из последних сил. Первый тайм завершился без голов. Нулевая ничья – хороший результат для "Миная", если учитывать ход событий на поле.

В начале второго тайма арбитр сначала назначил пенальти в ворота хозяев, но затем после просмотра VAR свое решение изменил. Евтухову в динамике показалось, что Петько ударил по ноге Таллеса, а было все наоборот. Характер игры после перерыва не изменился. Гости атаковали, но никак не могли открыть счёт. Подопечным Пономарева все же не хватало констуктива в заключительной трети поля.

На 68-й минуте после стандарта неожиданно открыли счет хозяева поля. Вакула подал с углового, а Петько опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку – 1:0. Не смогли ничего создать из игры, а вот стандарты помогли. Подопечные Любеновича забивают шестой матч подряд.

На 77-й минуте гости сравняли счет. Таллес прострелил, а Квасница с нескольких метров переправил мяч в сетку и сам врезался в стойку - 1:1. Защитники "Миная" ошиблись в этом эпизоде. Львовяне не останавливались на достигнутом и пытались вырвать победу. Шикарную возможность забить имел Таллес, но блестяще сыграл Кемкив.

В итоге, игра завершилась вничью. Такой результат вряд ли мог устроить соперников.

Vbet лига. 25-й тур

"Минай" - "Рух" 1:1

Голы: Петько (68) - Квасница (77)

Предупреждение: Кисиль (40), Федор (55), Плюман (64), Петько (90)

"Минай": Кемкин, Кисиль (Воробчак, 83), Скиба, Чуев, Поддубный, Вакула, Петька, Семотюк (Витенчук, 78), Кораблин, Ременяк (Гуничев, 63), Устименко

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык (Рунич, 68), Пастух, Таллес, Квасница, Плюман (Карабин, 70), Федор