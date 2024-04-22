  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается

Премьер-лига

Западноукраинское дерби

УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 22 апреля, "Минай" в матче 25-го тура УПЛ на одноименном стадионе принимал "Рух". Обе предыдущие встречи соперников в Закарпатье завершались без забитых голов. Для минайцев это был юбилейный, 50-й домашний матч в элитном дивизионе.

Последняя команда в нынешнем сезоне постепенно прогрессирует, особенно это касается игры в атаке. Голевая клубная рекордная серия подопечных Желько Любеновича до этого тура в чемпионате продолжалась 5 игр (8 голов). "Рух" после четырех побед подряд две предыдущие игры терял очки. Однако стоит учитывать уровень соперников. Львовяне проиграли "Шахтеру" и сыграли вничью с "Кривбассом".

Погодные условия были непростыми, и это не могло не повлиять на качество газона. На скользком поле было проще обороняться, чем атаковать. Первым номером играли подопечные Пономарева, но пройти организованную защиту соперника было непросто. Первый опасный момент в матче увидели на 18-й минуте, когда Роман решился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Плюмана мог даже залететь в ворота.

Во второй половине тайма с каждой минутой игровое преимущество львовян росло. Шикарную возможность вывести свою команду вперед имел Пастух , который после передачи Квасницы с выгодной позиции пробил выше ворот. Защитники "Миная" не успевали за быстрыми игроками группы атаки гостей.

На 32-й минуте после подачи со штрафного пришлось вступать в игру Кемкиву. Голкипер хозяев парировал удар Романа. Также можно вспомнить удар выше ворот в исполнении Таллеса.

УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается - изображение 1

Казалось, что подопечные Любеновича держатся уже из последних сил. Первый тайм завершился без голов. Нулевая ничья – хороший результат для "Миная", если учитывать ход событий на поле.

В начале второго тайма арбитр сначала назначил пенальти в ворота хозяев, но затем после просмотра VAR свое решение изменил. Евтухову в динамике показалось, что Петько ударил по ноге Таллеса, а было все наоборот. Характер игры после перерыва не изменился. Гости атаковали, но никак не могли открыть счёт. Подопечным Пономарева все же не хватало констуктива в заключительной трети поля.

На 68-й минуте после стандарта неожиданно открыли счет хозяева поля. Вакула подал с углового, а Петько опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку – 1:0. Не смогли ничего создать из игры, а вот стандарты помогли. Подопечные Любеновича забивают шестой матч подряд.

УПЛ. Минай – Рух 1:1. Аутсайдер без боя не сдается - изображение 2

На 77-й минуте гости сравняли счет. Таллес прострелил, а Квасница с нескольких метров переправил мяч в сетку и сам врезался в стойку - 1:1. Защитники "Миная" ошиблись в этом эпизоде. Львовяне не останавливались на достигнутом и пытались вырвать победу. Шикарную возможность забить имел Таллес, но блестяще сыграл Кемкив.

В итоге, игра завершилась вничью. Такой результат вряд ли мог устроить соперников.

Vbet лига. 25-й тур

"Минай" - "Рух" 1:1

Голы: Петько (68) - Квасница (77)

Предупреждение: Кисиль (40), Федор (55), Плюман (64), Петько (90)

"Минай": Кемкин, Кисиль (Воробчак, 83), Скиба, Чуев, Поддубный, Вакула, Петька, Семотюк (Витенчук, 78), Кораблин, Ременяк (Гуничев, 63), Устименко

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык (Рунич, 68), Пастух, Таллес, Квасница, Плюман (Карабин, 70), Федор

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Оболонь: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Скрипник надеется на три очка. Металлист 1925 - Оболонь. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Источник: Изменение места проведения матча Динамо с Днепром-1 возможно
ФК Минай Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости