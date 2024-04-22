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Агент объяснил визит Луческу на матч Динамо - Полесье
Представитель румынского тренера опроверг некоторые слухи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На матче 25-го тура УПЛ между "Динамо" и "Полесьем" присутствовал экс-наставник киевлян Мирча Луческу. 78-летний румын наблюдал за игрой в компании главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
Неожиданный визит титулованного специалиста в Украину сразу же породил слухи по поводу его цели. По одной из версий, в тренерских услугах Луческу заинтересовано "Полесье", по другой – будто бы динамовский клуб еще не полностью рассчитался с румыном после прекращения сотрудничества.
Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы Луческу, опроверг эти обе версии.
"Такого совершенно нет. И то и другое является ложью. Просто он приехал в гости. Мы еще и в мае вернемся вместе в Украину, посетив несколько матчей", - сказал Запорожану в комментарии для Sport.ua.
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал визит Луческу на матч "бело-синих".
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