  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент объяснил визит Луческу на матч Динамо - Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент объяснил визит Луческу на матч Динамо - Полесье

Премьер-лига

Представитель румынского тренера опроверг некоторые слухи

Агент объяснил визит Луческу на матч Динамо - Полесье

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На матче 25-го тура УПЛ между "Динамо" и "Полесьем" присутствовал экс-наставник киевлян Мирча Луческу. 78-летний румын наблюдал за игрой в компании главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Неожиданный визит титулованного специалиста в Украину сразу же породил слухи по поводу его цели. По одной из версий, в тренерских услугах Луческу заинтересовано "Полесье", по другой – будто бы динамовский клуб еще не полностью рассчитался с румыном после прекращения сотрудничества.

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы Луческу, опроверг эти обе версии.

"Такого совершенно нет. И то и другое является ложью. Просто он приехал в гости. Мы еще и в мае вернемся вместе в Украину, посетив несколько матчей", - сказал Запорожану в комментарии для Sport.ua.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал визит Луческу на матч "бело-синих".

Читайте такжеСладкая месть. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Полесье 3:0
По теме
yellow-arrow
Источник: Изменение места проведения матча Динамо с Днепром-1 действительно возможно
yellow-arrow
Минай - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Дахновский: Считаю, что Верес и Днепр-1 не наиграли на победу
Мирча Луческу Динамо (Киев) Аркадий Запорожану Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости