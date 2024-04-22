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Минай и Рух назвали составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Игра начнется в 13:00

Минай и Рух назвали составы на матч УПЛ

Фото: ФК Минай

Новина українською

В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Минай" сыграет против "Руха". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Минай": Кемкин, Кисель, Скиба, Чуев, Поддубный, Вакула, Петько, Семотюк, Кораблин, Ременяк, Устименко,

Запасные: Бандура, Росул, Немчанинов, Витенчук, Воробчак, Гуничев, Тищук, Демиденко, Попов, Матюшенко.

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор,

Запасные: Герета, Бойко, Лях, Карабин, Притула, Рунич, Подгурский.

Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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