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Минай и Рух назвали составы на матч УПЛ
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Минай
В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Минай" сыграет против "Руха". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Минай": Кемкин, Кисель, Скиба, Чуев, Поддубный, Вакула, Петько, Семотюк, Кораблин, Ременяк, Устименко,
Запасные: Бандура, Росул, Немчанинов, Витенчук, Воробчак, Гуничев, Тищук, Демиденко, Попов, Матюшенко.
"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор,
Запасные: Герета, Бойко, Лях, Карабин, Притула, Рунич, Подгурский.
Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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