Дахновский: Считаю, что Верес и Днепр-1 не наиграли на победу

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский поделился впечатлениями от ничьей с "Днепром-1" в 25-м туре УПЛ.

"Я забил свой второй гол в текущем сезоне. Мы удачно сыграли в отборе, заставили ошибиться Александра Сватка, и мне осталось только реализовать свой выход один на один с вратарем гостей. Все же, на мой взгляд, если бы мы победили, то это было бы несправедливо по отношению к "Днепру-1".

Кстати, подопечные Юрия Максимова тоже сравняли счет, воспользовавшись нашей коллективной ошибкой. Вот почему я придерживаюсь точки зрения, что обе команды не наиграли на победу. Почему? Возможно, боялись проиграть, поэтому действовали скованно, а это, как часто бывает в таких случаях, приводило к техническому браку.

Убежден, что участники матча остались недовольны как своей игрой, так и результатом. Ведь днепряне настроены взойти на пьедестал почета, а мы – поскорее покинуть зону вылета. Жаль, что снова не победили, но еще не все потеряно. Я верю, что для "Вереса" все закончится хорошо", - сказал Дахновский.