Источник: Изменение места проведения матча Динамо с Днепром-1 действительно возможно

Как сообщает Динамо Киев Inside, изменение места проведения матча "Динамо" - "Днепр-1" действительно возможно.

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Пока можно со стопроцентной уверенностью утверждать лишь о том, что поединок U19 между этими командами в пятницу состоится в Киеве. Отмечается, что клубы уже имеют договоренность по этому поводу.



В то же время, телеграм-канал Причал утверждает, что "Днепр-1" отказал "Динамо" в переносе игры в Киев.