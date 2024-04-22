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Источник: Изменение места проведения матча Динамо с Днепром-1 действительно возможно
Пока решение приняли лишь по поводу молодёжных команд
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Как сообщает Динамо Киев Inside, изменение места проведения матча "Динамо" - "Днепр-1" действительно возможно.
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Пока можно со стопроцентной уверенностью утверждать лишь о том, что поединок U19 между этими командами в пятницу состоится в Киеве. Отмечается, что клубы уже имеют договоренность по этому поводу.
В то же время, телеграм-канал Причал утверждает, что "Днепр-1" отказал "Динамо" в переносе игры в Киев.
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Источник:Динамо Киев Inside
Опубликовал: Александр Бураков
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жажа_the_best (Харьков)
22.04.2024 в 13:45
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