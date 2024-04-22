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Металлист 1925 - Оболонь: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Скрипник и Иващенко сделали свой выбор

Металлист 1925 - Оболонь: стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Металлист 1925" сыграет против "Оболони". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.

Запасные: Проценко, Сидоренко, Обинайя, Безуглый, Червак, Вачиберадзе, Смитюх, Панченко, Ари Моура, Фримпонг

"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Черненко, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.

Запасные: Ичак, Рыбка, Карась, Прокопенко, Нагиев, Вовкун, Мединский, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.04.2024 в 15:08
Скрипник даже не думай о победе
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.04.2024 в 15:08
Скрипник даже не думай о победе
sticker
Ответить
0
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