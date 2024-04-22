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Металлист 1925 - Оболонь: стартовые составы на матч
Скрипник и Иващенко сделали свой выбор
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 22 апреля состоится поединок 25-го тура, в котором "Металлист 1925" сыграет против "Оболони". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.
Запасные: Проценко, Сидоренко, Обинайя, Безуглый, Червак, Вачиберадзе, Смитюх, Панченко, Ари Моура, Фримпонг
"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Черненко, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.
Запасные: Ичак, Рыбка, Карась, Прокопенко, Нагиев, Вовкун, Мединский, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский
Матч начнется в 15:30, а
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