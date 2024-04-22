Пономарев - про 1:1 с Минаем: Рух скорее потерял два очка, нежели получил одно

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура чемпионата Украины против "Миная" (1:1).

- Был, как всегда здесь, в пригороде Ужгорода, сложный матч. Какой ваш комментарий по игре?

- Думаю, что матч понравился болельщикам, было большое количество моментов, хорошая игра. "Минай" - организованная команда, что мы и видим во втором круге этого чемпионата. Это уже совсем другая команда по сравнению с тем, что было в первом круге. Этот соперник способен создавать проблемы. На это мы и настраивались.

Мы хотели победить, ведь пошли игры на результат. Однако на сегодня мы, скорее всего, не готовы к такому, у нас молодая команда. Не хватает опыта, мастерства, что и показал сегодняшний матч. Были моменты, нам не хватило хладнокровия, поэтому все закономерно.

- По сравнению с первым кругом, результат матча с "Минаем" идентичен - ничья. Но как вы бы сравнили соперника тогдашнего и сегодняшнего?

- Организованная команда. Видно, что тренерский штаб работает хорошо. Ребята с самоотдачей играют от первой минуты. Если честно, я не верил, что "Минай" может играть на таком уровне, но сегодня закарпатцы показали, что это очень хорошая команда.

- Учитывая ход поединка, вы потеряли два очка или получили одно?

- Потеряли два, если оценивать по моментам. Но это также и заслуга "Миная".