Любенович - после ничьи против Руха: С такой игрой у нас есть шансы остаться в УПЛ

Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился своими впечатлениями от игры своей команды в матче УПЛ против "Руха" (1:1).

- Хочу поблагодарить ребят за игру, они показали, что настоящие мужчины. Я горд, что имею таких футболистов. Такую игру сыграть с таким соперником - дорогого стоит. Могли проиграть, могли и выиграть. Но ничья есть ничья. Двигаемся дальше.

- "Рух" был фаворитом, но проигрывал в ходе матча. Так "Минай" потерял два очка или набрал одно?

- Исходя из того, что было на поле, и они потеряли два очка, и мы. Закономерная ничья, учитывая те моменты, которые были.

- Сегодня - праздник в команде? Ведь вернулся после травмы Воробчак.

- Да, я рад за него. Я знаю этого парня, и он еще раз показал, что очень талантливый. Показал, что мы можем рассчитывать на него в будущем.

- В каких кондициях сейчас находится Прокопчук?

- Восстанавливается. Ему надо еще как минимум две недели. Нам очень не хватает этого игрока. Я не хочу жаловаться, но если вы уже спросили, то скажу: после того, как он выпал, мы ослабли на 20-30 процентов в обороне. Он был лидером нашей обороны, нам давались игры легче тогда, когда Прокопчук был на поле. Нам его не хватает. Спасибо тем ребятам, которые его заменяют. Поддубный, Немчанинов - все отдают себя, помогают команде добыть результат.

- Как в раздевалке команда себя чувствует после этой ничьей?

- У команды вообще нет сил ни радоваться, ничего... потратили много сил на поле. Сказал ребятам, чтобы забыли об этом матче, подняли голову и шли дальше. С такой игрой у нас есть шансы остаться в УПЛ.