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Защитник Руха: В матче с Минаем мы потеряли 3 очка - моменты нужно реализовывать

Премьер-лига
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Команды поделили очки

Защитник Руха: В матче с Минаем мы потеряли 3 очка - моменты нужно реализовывать

fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями о ничьей с "Минаем" (1:1) в 25-м туре УПЛ.

"Сегодня мы потеряли 3 очка. "Рух" полностью контролировал игру, имел много голевых моментов. Такие возможности следует реализовывать, только тогда можно рассчитывать на положительный результат. Конечно, частично такая реализация объясняется отсутствием опыта, впрочем, это не оправдывает нас - мы имели очень много моментов.

"Минай" во второй половине сезона очень прибавил и это тяжелый соперник. Эта команда пытается мешать играть своему оппоненту, но игра нам удавалась, поэтому очень жаль, что не удалось победить. Считаю, что счет на табло не отражает то, что было на поле.

Впереди у нас пять матчей в которых мы должны побеждать, чтобы получить желаемый результат и в дальнейшем бороться за место в еврокубковой зоне", - рассказал Сыч.

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Рух (Львов) ФК Минай Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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