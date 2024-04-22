Он так эффектно уже забивал. Черненко забил супер-гол в ворота Металлиста 1925

В Киевской области продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины между "Металлистом 1925" и "Оболонью". По состоянию на сороковую минуту первого тайма выигрывает "Оболонь" со счетом 1:0.

Чудо-голом отметился Черненко. Он забил на девятой минуте мощным дальним ударом.

Для Черненко это уже не первый шедевр в этом чемпионате. В частности, ранее он оформил красивый гол в ворота "Полесья" в 21-м туре УПЛ.