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Он так эффектно уже забивал. Черненко забил супер-гол в ворота Металлиста 1925
Он умеет так стрелять
Фото: Оболонь
В Киевской области продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины между "Металлистом 1925" и "Оболонью". По состоянию на сороковую минуту первого тайма выигрывает "Оболонь" со счетом 1:0.
Чудо-голом отметился Черненко. Он забил на девятой минуте мощным дальним ударом.
Для Черненко это уже не первый шедевр в этом чемпионате. В частности, ранее он оформил красивый гол в ворота "Полесья" в 21-м туре УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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