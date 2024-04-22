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Второй матч за неделю. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Заря

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Второй матч за неделю. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Заря

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 апреля, в рамках 25-го тура УПЛ состоится матч 25-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Зарю".

Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Швед, Невертон, Траоре.

Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Марлон, Кевин, Сикан.

"Заря": Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев, , Дришлюк, Вантух, Антюх, Яцик, Кирюханцев, Ндур

Запасные: Мацапура, Турбаевский, Мичин, Мишнев, Горбач, Слесар, Волошин, Жуниор Рейс

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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