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Второй матч за неделю. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Заря
Главный матч тура
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 22 апреля, в рамках 25-го тура
Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Швед, Невертон, Траоре.
Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Марлон, Кевин, Сикан.
"Заря": Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев, , Дришлюк, Вантух, Антюх, Яцик, Кирюханцев, Ндур
Запасные: Мацапура, Турбаевский, Мичин, Мишнев, Горбач, Слесар, Волошин, Жуниор Рейс
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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