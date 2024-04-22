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Фридман - о якобы переносе матча с Динамо в Киев: Если проиграем, какие разговоры будут? Что мы слили матч?

Премьер-лига
Обновлено

А вот команды U-19 сыграют в Киеве

Фридман - о якобы переносе матча с Динамо в Киев: Если проиграем, какие разговоры будут? Что мы слили матч?

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию от СМИ, согласно которой домашний матч днепрян против "Динамо" якобы может состояться в Киеве.

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– Вячеслав Евгеньевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, которая появилась в СМИ относительно варианта с переносом матча в Киев.

– Матч может переноситься только при условии, если ситуация с безопасностью ухудшится, на сегодняшний день мы этого не видим, поэтому считаем, что команды должны играть в равных условиях. "Кривбасс", "Шахтер", "Динамо Киев". Сейчас мы поедем в Киев, потом нам надо будет ехать в Кривой Рог, потом во Львов.

– А информация о переносе в Киев матча молодежной команды? Это возможно?

– Да, это возможно, потому что многие игроки Ю-19 живут на базе и боятся ночевать там.

– А если бы "Динамо" условно согласилось оплатить проживание для команды?

– Они и так согласились оплатить нам дорогу и проживание, но тогда надо ехать играть в Кривой Рог к "Кривбассу" и во Львов к "Шахтеру". Тем более если в Киеве результат будет для нас не совсем положительным, чего бы очень не хотелось, какие разговоры будут? Что мы слили матч?

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Динамо (Киев) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
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